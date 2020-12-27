Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человек

Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человекОбщество
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«Белая книга преступности 2020 года», опубликованная Министерством юстиции Японии, содержит статистические данные, которые свидетельствуют о высоком уровне безопасности в стране.
По данным раздела о тенденциях преступности в зарубежных странах, в 2017 году в Японии было совершено 307 убийств, тогда как во Франции, Германии и Великобритании зарегистрировано более 800 случаев, а в Соединенных Штатах – 17 284 случая, в 56 раз больше, чем в Японии. Коэффициент убийств, то есть количество случаев на 100 000 населения, составлял 5,3 в США, 1,3 во Франции, 1,2 в Великобритании, 1 в Германии и всего 0,2 в Японии.
Статистические данные основаны на «Исследовании ситуации с преступностью», проводившимся Управлением ООН по наркотикам и преступности и показывающем основные типы преступлений для изучения криминальной ситуации – убийства, грабежи, кражи и сексуальное насилие. Для пяти стран, в том числе Японии, США и стран Европы, приведены суммарные цифры за 2013–2017 годы.
Если посмотреть на количество грабежей, то можно увидеть большую разницу между 1,8 в Японии, 154,3 во Франции, 47,0 в Германии, 118,7 в Великобритании и 98,6 в США (данные для Японии до 2016 года, для других стран до 2017 года).
Фотография к заголовку: PIXTA
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