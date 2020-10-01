Обвиняемый по делу о девяти убийствах в городе Дзама признал себя виновным на первом судебном слушании
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). 29-летний Сираиси Такахиро, подозреваемый в убийствах девяти человек в г. Дзама преф. Канагава, в суде признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
«Обвинения справедливы», – сказал он на первом слушании судебного заседания в отделении Татикава Окружного суда Токио.
Защита утверждала, что Сираиси следует обвинить в убийствах с согласия потерпевших, что влечёт меньшее наказание.
По словам защиты, он находился в состоянии невменяемости или ограниченной дееспособности во время совершения преступлений, намереваясь оспорить его способность нести уголовную ответственность.
Во вступительном выступлении прокуратуры говорится, что примерно в начале августа 2017 года Сираиси познакомился с женщиной в возрасте 21 года через Twitter, и она выразила желание покончить жизнь самоубийством.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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