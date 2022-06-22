Правительство Японии призывает снимать маски на открытом воздухе
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Токио, 21 июня (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии активнее призывает людей снимать маски на открытом воздухе летом, когда возрастает риск теплового удара.
Ношение масок в качестве меры по предотвращению заражения COVID-19 «не обязательно даже в помещении, если люди могут сохранять дистанцию и не вступать в разговор», – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Гото Сигэюки, попросив людей надевать и снимать маски в зависимости от ситуации.
В мае правительство обнародовало своё мнение о ношении масок, в том числе о том, в каких ситуациях их можно снимать.
Поскольку многие люди по-прежнему продолжают носить маски на открытом воздухе, министерство решило запустить рекламный ролик по телевидению и опубликовать плакат, чтобы распространить информацию.
В плакате говорится, что ношение масок на открытом воздухе увеличивает риск теплового удара, и людей просят снимать их во время физических упражнений, особенно во время бега.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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