Правительство Японии призывает снимать маски на открытом воздухе

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Токио, 21 июня (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии активнее призывает людей снимать маски на открытом воздухе летом, когда возрастает риск теплового удара.

Ношение масок в качестве меры по предотвращению заражения COVID-19 «не обязательно даже в помещении, если люди могут сохранять дистанцию и не вступать в разговор», – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Гото Сигэюки, попросив людей надевать и снимать маски в зависимости от ситуации.

В мае правительство обнародовало своё мнение о ношении масок, в том числе о том, в каких ситуациях их можно снимать.

Поскольку многие люди по-прежнему продолжают носить маски на открытом воздухе, министерство решило запустить рекламный ролик по телевидению и опубликовать плакат, чтобы распространить информацию.

В плакате говорится, что ношение масок на открытом воздухе увеличивает риск теплового удара, и людей просят снимать их во время физических упражнений, особенно во время бега.

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