В Японии решили ослабить ограничения на въезд в страну

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Правительство Японии собирается увеличить дневной лимит на количество людей, которым разрешён въезд в страну, примерно до 20 000 с нынешних 10 000 в следующем месяце, сообщили источники в правительстве.

Кроме того, правительство планирует провести экспериментальный проект по полному открытию границ для иностранных туристов, сообщили источники.

Выступая 11 мая в Лондоне, премьер-министр Кисида Фумио, который однажды назвал меры пограничного контроля Японии «самыми строгими» среди крупнейших держав Большой семёрки, заявил, что к июню меры будут смягчены, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд, как уже было сделано, вероятно, другими членами G-7.

Его замечания последовали за потоком жалоб на слишком строгие пограничные ограничения Японии из-за коронавируса, сделанных представителями бизнеса Кисиде во время его последних зарубежных поездок.

В декабре прошлого года, когда в стране начал распространяться вариант омикрон нового коронавируса с высокой степенью заразности, правительство снизило дневной лимит въезда примерно до 3500 человек, но после этого ограничение было поэтапно повышено примерно до 10 000 10 апреля на том основании, что вариант омикрон с меньшей вероятностью вызывает серьёзные симптомы.

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