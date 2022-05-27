Японская группа исследователей разрабатывает быстрое и точное устройство для обнаружения COVID-19
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Токио, 26 мая (Jiji Press). Японская команда заявила, что разработала устройство для быстрого обнаружения нового коронавируса с чувствительностью, сравнимой с чувствительностью полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Устройство под названием «opn-SATORI» способно идентифицировать мутантные штаммы вируса, а также может быть настроено для одновременного обнаружения многих типов вирусов, включая вирус гриппа.
Для разработки устройства команда, в которую входят Ватанабє Рикия, главный научный сотрудник государственного исследовательского института Riken, и Нисимасу Хироси, профессор Токийского университета, работающие с Sysmex Corp., компанией-производителем оборудования для клинических испытаний из Кобе в префектуре Хёго в западной Японии.
Ватанабэ сказал, что команда хочет запустить устройство в производство в течение финансового года, начинающегося в апреле следующего года, или раньше.
ПЦР-тест занимает много времени, поскольку включает в себя процедуру преобразования РНК коронавируса в ДНК с последующим увеличением её количества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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