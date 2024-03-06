В Японии с апреля прекращена государственная помощь медицинским службам в связи с COVID-19

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Япония больше не будет предоставлять государственную помощь на медицинские услуги, связанные с COVID-19, с апреля, официально объявило министерство здравоохранения.

После прекращения государственной помощи пациентам будет предложено оплатить от 10 до 30 процентов стоимости лекарств от COVID-19 из собственных средств в рамках системы медицинского страхования страны. Субсидии на госпитализацию также будут отменены в конце этого месяца.

Министр здравоохранения Такэми Кэйдзо заявил на пресс-конференции, что решение о прекращении государственной помощи было основано на ситуации с инфекцией в стране.

«Мы готовимся принимать пациентов с COVID-19 на койках в больницах общего профиля, – сказал Такэми. – Проблем с переходом на обычную систему медицинского обслуживания нет».

Полное государственное покрытие расходов на лекарства от COVID-19 началось в 2021 году, в разгар пандемии. После того, как в мае 2023 года COVID-19 был переведен в категорию, включающую сезонный грипп, в соответствии с законом Японии об инфекционных заболеваниях, в октябре государственная помощь была сокращена: пациентов попросили оплатить от 3000 до 9000 йен на лекарства, в зависимости от их дохода.

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