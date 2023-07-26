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Токио, 25 июля (Jiji Press). У наследной принцессы Кико выявлен положительный результат на COVID-19, сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, её заражение новым коронавирусом было подтверждено в ходе теста на COVID-19, проведенного после того, как 24 июля вечером у неё поднялась температура.

У наследного принца Акисино и второй его дочери, принцессы Како, и его сына, принца Хисахито, тест дал отрицательный результат на COVID-19. Принцесса Кико будет отдыхать в резиденции семьи в Токио до 29 июля.

Наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико и принц Хисахито должны были посетить префектуру Кагосима на юго-западе Японии 29-30 июля, в том числе для участия в национальном фестивале культуры средней школы. Управление заявило, что принцесса отменит визит, а наследный принц Акисино и принц Хисахито отправятся в префектуру, как и планировалось.

Принцесса Кико также отменит свои официальные обязанности, запланированные на 26 и 27 июля, в том числе участие в национальном мероприятии по популяризации донорства крови в городе Тиба недалеко от Токио.

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