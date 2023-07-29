Въездной туризм в июне: в Японию с момента начала эпидемии впервые за месяц въехало более двух миллионов иностранцев

После отмены эпидемических ограничений падение курса йены также способствует росту количества желающих поехать в Японию. Мы надеемся, что каждый посетитель сможет так провести время в Японии, чтобы захотелось приехать сюда снова.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в июне 2023 года по оценкам составило 2 073 300 человек, что более чем в 17 раз больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (120 430). Оно восстановилось до 72% от уровня июня 2019 года (2,88 млн человек), существовавшего до пандемии коронавируса. Впервые за три с половиной года с января 2020 года количество посетителей за один месяц превысило 2 миллиона.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (545 100). Далее следуют Тайвань (389 000) и США (226 800), при этом количество посетителей из США оказалось почти на 30% выше, чем в июне 2019 года до эпидемии. Чмсло международных регулярных рейсов в 2023 году восстановилось примерно до 60% от докоронавирусного уровня и продолжает увеличиваться, в основном за счёт Восточной Азии.

С другой стороны, из Китая, откуда до эпидемии приезжало больше всего туристов, Японию посетило 208 500 человек, что составляет 23,7% от уровня июня 2019 года.

Общее количество въезжающих за первую половину 2023 года (с января по июнь) составило 10 712 000, что в 21 раз больше, чем за тот же период предыдущего года, и 64,4% от уровня за тот же период 2019 года. На восстановлении потока туристов благотворно сказывается и снижение курса йены, которое помогает сделать поездки в Японию более дешёвыми.

Фотография к заголовку: Иностранцы садятся на экскурсионный автобус по Токио (Jiji Press)

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