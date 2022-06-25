Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию

Из-за эпидемии нового коронавируса в 2020-2021 годах Япония находилась в состоянии временной изоляции от мира. Иностранный туризм, процветавший до 2019 года, полностью прекратился, но с июня 2022 года Япония возобновила приём туристов, пока только в составе организованных групп. Будем надеяться, что в Японию скоро вновь будут приезжать туристы со всего мира!

Токийская компания цифрового маркетинга AUN CONSULTING провела анкетирование в 12 странах и регионах относительно того, что нравится и не нравится в Японии и желании посетить Японию.

Больше всего позитивных отзывов о Японии – в Тайване, общая сумма ответов «очень нравится» и «нравится» составила 95,4%, за ним следуют Индонезия с 91,7% и Гонконг с 88,8%. По сравнению с опросом, проведенным в 2021 году, общее положительное впечатление оказалось ниже, особенно в Великобритании и в США, где наблюдается снижение позитивных отзывов на 16,5% и 15,1% ниже результатов предыдущего года.

У людей, которые ответили «очень нравится» и «нравится», спросили, что именно им нравится в Японии. Эти люди чаще всего называли природу и сезонные пейзажи, а также японскую кухню. В США и Великобритании высока также доля ответивших, что им нравится история и культура, в обеих странах она составила 27%. При этом тех, кто назвал манга и аниме, меньше по сравнению со странами Азии.

Среди причин, из-за которых Япония не нравится, в целом часто называют высокие цены, особенно на Тайване – 61,2%. Многие люди упомянули историю и культуру в Китае и Южной Корее, и многие люди в Южной Корее, Таиланде и Индонезии ответили, что им неинтересна страна.

На вопрос «Хотели бы вы поехать в Японию, когда закончится эпидемия коронавируса?» больше всего положительных ответов получено в странах, откуда и до коронавируса приезжало очень много туристов – Китай, Тайвань, Гонконг. С другой стороны, в Южной Корее сумма ответов «не хочу» и «совершенно не хочу ехать» превысила 30%.

Фотография к заголовку: PIXTA

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