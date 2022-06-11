Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в Японию

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Японское агентство по туризму объявило о правилах открытия страны для иностранных посетителей, участвующих в групповых турах, для которых с 10 июня разрешён въезд в страну.
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Япония постепенно открывается для туристов из-за рубежа, первоначально с 10 июня разрешён въезд для участников групповых туров из стран с низким уровнем риска заражения, где наблюдается низкий уровень положительных результатов на COVID-19. Японское агентство по туризму подготовило руководство для путешественников и гидов, основное содержание которого мы приводим ниже.

Меры по предотвращению заражения

  • Туроператоры должны следить за тем, чтобы посетители носили маски, дезинфицировали руки, избегали саммицу («трёх видов тесноты» – тесных помещений, скоплений и контактов) и приобретали медицинскую страховку.
  • Посетители должны зарегистрироваться заранее на вебсайте Посетите Японию.
  • Посетители должны согласиться с тем, что нарушения правил могут привести к тому, что они не смогут продолжать участвовать в туре.
  • Для облегчения выявления близких контактов должны вестись записи о деятельности участников тура. Чтобы уменьшить количество близких контактов в ресторанах и других заведениях, следует рассаживаться по заранее установленной схеме.

Экстренные меры, например, в случае выявления COVID-19 у посетителя

  • Туроператоры должны заранее предоставить гидам информацию о медицинских учреждениях с многоязычной поддержкой и специализированных медицинских переводчиках.
  • В случае положительного результата теста посетитель должен быть немедленно исключён из туристической группы и обследован в медицинском учреждении. Другим участникам следует объяснить, что они могут продолжить тур, если не контактировали близко с заболевшими.

Фотография к заголовку: PIXTA

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