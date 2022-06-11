Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в Японию

Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в ЯпониюПолитика Общество Здоровье Туризм
Японское агентство по туризму объявило о правилах открытия страны для иностранных посетителей, участвующих в групповых турах, для которых с 10 июня разрешён въезд в страну.
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Япония постепенно открывается для туристов из-за рубежа, первоначально с 10 июня разрешён въезд для участников групповых туров из стран с низким уровнем риска заражения, где наблюдается низкий уровень положительных результатов на COVID-19. Японское агентство по туризму подготовило руководство для путешественников и гидов, основное содержание которого мы приводим ниже.
Меры по предотвращению заражения
- Туроператоры должны следить за тем, чтобы посетители носили маски, дезинфицировали руки, избегали саммицу («трёх видов тесноты» – тесных помещений, скоплений и контактов) и приобретали медицинскую страховку.
- Посетители должны зарегистрироваться заранее на вебсайте Посетите Японию.
- Посетители должны согласиться с тем, что нарушения правил могут привести к тому, что они не смогут продолжать участвовать в туре.
- Для облегчения выявления близких контактов должны вестись записи о деятельности участников тура. Чтобы уменьшить количество близких контактов в ресторанах и других заведениях, следует рассаживаться по заранее установленной схеме.
Экстренные меры, например, в случае выявления COVID-19 у посетителя
- Туроператоры должны заранее предоставить гидам информацию о медицинских учреждениях с многоязычной поддержкой и специализированных медицинских переводчиках.
- В случае положительного результата теста посетитель должен быть немедленно исключён из туристической группы и обследован в медицинском учреждении. Другим участникам следует объяснить, что они могут продолжить тур, если не контактировали близко с заболевшими.
Фотография к заголовку: PIXTA
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