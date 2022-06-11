Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в Японию

Японское агентство по туризму объявило о правилах открытия страны для иностранных посетителей, участвующих в групповых турах, для которых с 10 июня разрешён въезд в страну.