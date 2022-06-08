Япония потребует от иностранных туристов носить маски

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Японское агентство по туризму 6 июня опубликовало руководство для туристической индустрии по приёму иностранных туристов, требуя, чтобы туристические агентства просили участников тура носить маски и иметь полисы медицинского страхования, а также получать их согласие на соответствующие меры.

В инструкции отмечается, что туристам, отказывающимся соблюдать меры профилактики, может быть отказано в возможности участия в турах в Японию.

Правительственное агентство составило руководящие принципы в связи с тем, что Япония планирует возобновить приём туристов из-за рубежа в с 10 июня после перерыва, вызванного пандемией. В настоящее время в страну будут допускать только туристов в составе пакетных туров из районов с низким риском заражения COVID-19.

В соответствии с инструкцией турагентствам и другим организациям предлагается провести обучение для экскурсоводов, которые будут давать участникам туров разъяснения, в том числе о необходимости ношения масок, в начале экскурсий.

Руководство также требует вести учёт активности туристов, в том числе, где они сидели при передвижении на транспортных средствах. Если у участников тура будет положительный результат на COVID-19, туристические агентства будут идентифицировать людей, которые были в близком контакте, на основе таких записей. Остальным участникам тура будет разрешено продолжить свои туры.

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