В Японии обсуждают повышение дневного лимита на въезд в страну до 30 000 в июле

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность дальнейшего повышения связанного с пандемией ограничения на количество людей, которым разрешено въезжать в страну в день, возможно, до 30 000 человек с 1 июля, сообщили информированные источники.

1 июня правительство увеличило квоту на въезд с 10 000 до 20 000 человек, одновременно введя новую схему дифференцирования требований к тестированию на COVID-19 для посетителей в зависимости от региона происхождения.

В соответствии со схемой страны и регионы подразделяются на «синие», «желтые» и «красные» с точки зрения рисков передачи коронавируса. Лица из регионов, относящихся к синей категории, таких как США, Китай и Южная Корея, освобождаются от тестирования по прибытии и трёхдневной самоизоляции после прибытия, в то время как жители жёлтых регионов, таких как Индия и Египет, также освобождаются от ограничений, если они получили три дозы вакцины.

Правительство планирует ещё больше увеличить дневной лимит на въезд, поскольку новая схема снижает нагрузку на карантин в аэропорту.

В правительстве также есть предложение полностью отменить ограничение количества въезжающих в день.

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