Количество иностранных посетителей Японии впервые за два года превысило 100 000 человек

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Токио, 18 мая (Jiji Press). По оценкам правительства, в апреле число иностранных посетителей Японии составило 139 500 человек, превысив 100 000 впервые с марта 2020 года, когда в стране начал свирепствовать новый коронавирус, как показали правительственные данные.

Рост произошел после того, как правительство начало открывать границы для иностранных граждан в марте этого года при определенных условиях.

По данным Японской национальной туристической организации, этот показатель вырос в 13 раз по сравнению с прошлым годом, но всё же остался на 95,2% ниже по сравнению с уровнем апреля 2019 года, до пандемии.

Япония начала ослаблять меры пограничного контроля в связи с COVID-19 в марте этого года, разрешив въезд иностранцам в целях, отличных от туризма. С 10 апреля в страну разрешён въезд до 10 тысяч иностранных граждан в сутки.

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