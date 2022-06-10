Япония частично снимает ограничения на въезд иностранных туристов
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Токио, 10 июня (Jiji Press). С 10 июня Японии частично сняло запрет на въезд иностранных туристов, введенный в связи с распространением нового коронавируса.
Границы были вновь открыты для участников групповых туров из стран с низким риском заражения после перерыва длительностью около двух лет. Процедуры въезда, такие как выдача визы, начинаются в тот же день.
Ожидается, что первая партия туристов прибудет в Японию уже на следующей неделе.
Хотя в Японии сохраняются опасения, что из-за границы может быть завезен вирус, правительство приняло решение о возобновлении туризма, чтобы активизировать экономическую деятельность, поскольку ситуация с инфекцией улучшилась как в стране, так и за рубежом.
«В сообщениях СМИ говорится, что делают много заказов гостиниц, –заявил на пресс-конференции 9 июня генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. – Мы надеемся на оживление региональной экономики».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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