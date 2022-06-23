Иностранные туристы прибывают в Японию после частичного открытия границ для туризма

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Нарита, преф. Тиба, 22 июня (Jiji Press). Иностранные туристы начали прибывать в Японию после того, как в начале июня Япония частично открыла для них границы после примерно двух лет запрета на въезд из-за пандемии COVID-19.

В среду 10 туристов из Гонконга прибыли в международный аэропорт Нарита возле Токио. Они планируют посетить такие места, как Токио и самую северную префектуру, Хоккайдо.

23-летняя женщина из этой группы рассказала Jiji Press о своём волнении перед поездкой в Японию впервые за два с половиной года. Она сказала, что хочет купить много одежды и косметики, так как курс йены снизился.

Ожидают, что ослабление йены поможет увеличить расходы иностранных туристов и таким образом будет способствовать восстановлению внутреннего потребления.

10 июня Япония ослабила меры пограничного контроля в связи с COVID-19, чтобы принимать иностранных туристов, участвующих в пакетных турах с гидами. Их просят соблюдать действующие в стране рекомендации по профилактике инфекций, в том числе по ношению масок.

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