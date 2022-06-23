Иностранные туристы прибывают в Японию после частичного открытия границ для туризма
НовостиПолитика Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нарита, преф. Тиба, 22 июня (Jiji Press). Иностранные туристы начали прибывать в Японию после того, как в начале июня Япония частично открыла для них границы после примерно двух лет запрета на въезд из-за пандемии COVID-19.
В среду 10 туристов из Гонконга прибыли в международный аэропорт Нарита возле Токио. Они планируют посетить такие места, как Токио и самую северную префектуру, Хоккайдо.
23-летняя женщина из этой группы рассказала Jiji Press о своём волнении перед поездкой в Японию впервые за два с половиной года. Она сказала, что хочет купить много одежды и косметики, так как курс йены снизился.
Ожидают, что ослабление йены поможет увеличить расходы иностранных туристов и таким образом будет способствовать восстановлению внутреннего потребления.
10 июня Япония ослабила меры пограничного контроля в связи с COVID-19, чтобы принимать иностранных туристов, участвующих в пакетных турах с гидами. Их просят соблюдать действующие в стране рекомендации по профилактике инфекций, в том числе по ношению масок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японское агентство по туризму объявило о правилах для зарубежных туристических групп, приезжающих в Японию
- Япония частично снимает ограничения на въезд иностранных туристов
- Япония потребует от иностранных туристов носить маски
- В Японии обсуждают повышение дневного лимита на въезд в страну до 30 000 в июле
- В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании
- Количество иностранных посетителей Японии впервые за два года превысило 100 000 человек
- В Японии решили ослабить ограничения на въезд в страну
- Половина жителей Японии получила третью прививку от COVID-19
- В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000