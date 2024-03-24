Весеннее повышение заработной платы в Японии в 2024 году на 5,28%: самый высокий уровень за 33 года

Общество Экономика

Весеннее повышение заработной платы в 2024 году является самым высоким за последние 33 года. Вступаем ли мы в благоприятный цикл, когда растут и заработная плата, и цены, и возможно ли, что Банк Японии изменит свою политику отрицательных процентных ставок?
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Темп повышения заработной платы (средневзвешенное значение) согласно первому весеннему подсчёту Конфедерации японских профсоюзов (Рэнго) за 2024 года (по состоянию на 15 марта для 771 профсоюза), составил 5,28%, что на 1,48 процентных пункта выше, чем первый подсчёт 2023 года в 3,80%. Этот показатель впервые за 33 года превысил 5% после 1991 года, когда он составил 5,66%.

В весенней трудовой политике этого года коалиция призывает к повышению заработной платы «на 5% или более, при этом минимум на 3%». Nippon Steel ответила повышением ставки на 14,2%, что намного превысило требования профсоюзов, а ряд крупных компаний сталелитейной, автомобильной и электронной промышленности отреагировали в полном объёме, достигнув целевого показателя к моменту первого подсчёта.

Банк Японии заявил, что рассмотрит вопрос об изменении своей долгосрочной политики отрицательных процентных ставок, если будут прогнозы целевого показателя стабильности цен на уровне 2% за счёт повышения заработной платы. Ожидается, что первые итоги весенней кампании Рэнго повлияют на решения на заседании Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое состоится 18-19 марта.

Повышения заработной платы в Японии по годам

Однако среди 771 профсоюза уровень повышения заработной платы в 358 профсоюзах малых и средних предприятий остался на уровне 4,42%. Первые подсчёты окажут влияние на переговоры между малыми и средними предприятиями, которые ещё впереди, поэтому основное внимание будет сосредоточено на том, в какой степени повышение заработной платы повлияет на малые и средние предприятия, на долю которых приходится около 70% всех работающих.

Фотография к заголовку: PIXTA

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