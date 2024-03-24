Весеннее повышение заработной платы в Японии в 2024 году на 5,28%: самый высокий уровень за 33 года

Весеннее повышение заработной платы в 2024 году является самым высоким за последние 33 года. Вступаем ли мы в благоприятный цикл, когда растут и заработная плата, и цены, и возможно ли, что Банк Японии изменит свою политику отрицательных процентных ставок?

Темп повышения заработной платы (средневзвешенное значение) согласно первому весеннему подсчёту Конфедерации японских профсоюзов (Рэнго) за 2024 года (по состоянию на 15 марта для 771 профсоюза), составил 5,28%, что на 1,48 процентных пункта выше, чем первый подсчёт 2023 года в 3,80%. Этот показатель впервые за 33 года превысил 5% после 1991 года, когда он составил 5,66%.

В весенней трудовой политике этого года коалиция призывает к повышению заработной платы «на 5% или более, при этом минимум на 3%». Nippon Steel ответила повышением ставки на 14,2%, что намного превысило требования профсоюзов, а ряд крупных компаний сталелитейной, автомобильной и электронной промышленности отреагировали в полном объёме, достигнув целевого показателя к моменту первого подсчёта.

Банк Японии заявил, что рассмотрит вопрос об изменении своей долгосрочной политики отрицательных процентных ставок, если будут прогнозы целевого показателя стабильности цен на уровне 2% за счёт повышения заработной платы. Ожидается, что первые итоги весенней кампании Рэнго повлияют на решения на заседании Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое состоится 18-19 марта.

Однако среди 771 профсоюза уровень повышения заработной платы в 358 профсоюзах малых и средних предприятий остался на уровне 4,42%. Первые подсчёты окажут влияние на переговоры между малыми и средними предприятиями, которые ещё впереди, поэтому основное внимание будет сосредоточено на том, в какой степени повышение заработной платы повлияет на малые и средние предприятия, на долю которых приходится около 70% всех работающих.

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