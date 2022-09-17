Несмотря на призывы правительства, руководство компаний исходит из принципа «нет роста – нет повышения заработной платы»Экономика Общество
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Согласно «Опросу о заработной плате», проведенному токийским Исследовательским институтом Persol в мае 2022 г., 63% корпоративных менеджеров ответили, что повышение заработной платы невозможно без роста компании. Опрос показал, что рост важнее повышения заработной платы.
Однако количество руководителей, считающих повышение заработной платы инвестицией, более чем в два раза превышает число тех, кто считает его просто увеличением затрат. Можно предположить, что многие всё же считают повышение заработной платы инвестицией в рост. Мнения по поводу участия правительства в повышении заработной платы разделились.
Наиболее часто в качестве факторов, повлиявших на решение о повышении заработной платы, называли реализацию бюджетных планов эффективность бизнеса (40,6%), затем предотвращение текучести кадров (29,4%) и экономические тенденции (27,9%). На четвёртом месте оказались ценовые тенденции (23,9%), а запросы правительства, политика Японской федерации бизнема (Кэйданрэн) и Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго) мало влияют на решения руководства.
Фотография к заголовку: PIXTA
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