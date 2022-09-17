Несмотря на призывы правительства, руководство компаний исходит из принципа «нет роста – нет повышения заработной платы»

Правительство просит компании повышать заработную плату, но многие руководители корпораций считают невозможным повышение заработной платы без роста компаний. Предсказуемые, но не слишком утешительные для работающих результаты опроса.

Согласно «Опросу о заработной плате», проведенному токийским Исследовательским институтом Persol в мае 2022 г., 63% корпоративных менеджеров ответили, что повышение заработной платы невозможно без роста компании. Опрос показал, что рост важнее повышения заработной платы.

Однако количество руководителей, считающих повышение заработной платы инвестицией, более чем в два раза превышает число тех, кто считает его просто увеличением затрат. Можно предположить, что многие всё же считают повышение заработной платы инвестицией в рост. Мнения по поводу участия правительства в повышении заработной платы разделились.

Наиболее часто в качестве факторов, повлиявших на решение о повышении заработной платы, называли реализацию бюджетных планов эффективность бизнеса (40,6%), затем предотвращение текучести кадров (29,4%) и экономические тенденции (27,9%). На четвёртом месте оказались ценовые тенденции (23,9%), а запросы правительства, политика Японской федерации бизнема (Кэйданрэн) и Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго) мало влияют на решения руководства.

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