Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты за повышением цен?

Среднее увеличение минимальной заработной платы в 2022 финансовом году составило 31 йену, это самый высокий показатель с 2002 года, когда стали учитывать почасовой уровень оплаты, но цены на предметы первой необходимости, электричество и газ с этой весны растут в связи с ситуацией в Украине и быстрым падением курса йены. Компенсирует ли всё это такое повышение зарплаты?

2 августа Центральный совет по минимальной заработной плате (консультативный орган при министре здравоохранения, труда и социального обеспечения) сообщил министру Гото Сигэюки, что минимальная заработная плата в 2022 финансовом году должна быть повышена на 31 йену в среднем по стране. С тех пор как в 2002 году была принята нынешняя система почасовой оплаты труда, в 2021 году часовой показатель повысили на 28 йен, что стало самым большим увеличением за всю историю. Если повышение зарплаты будет утверждено, средняя почасовая заработная плата по стране составит 961 йен.

В принципе все префектуры классифицируются на четыре разряда от A до D в зависимости от их экономической ситуации, и в 17 префектурах разрядов A-B почасовая оплата труда будет повышена на 31 йену, а в 30 префектурах разрядов C и D – на 30 йен. В каждой префектуре местные советы определят размер повышения заработной платы на основе руководящих принципов, а новая минимальная заработная плата будет применяться примерно с октября.

Жизнь работников усложняется из-за ситуации в Украине и роста цен из-за слабой йены, в результате и рабочие, и руководство сходятся во мнении о необходимости повышения минимальной заработной платы. Однако предприятия, особенно малые и средние, не всегда могут справиться с ростом стоимости сырья, которая сказывается на ценах товаров и услуг и в результате на прибыли, что приводит к снижению платёжеспособности. Уже прошли четыре раунда переговоров, и они не смогли устранить разногласия между рабочими и менеджментом в отношении степени увеличения заработной платы и основы для расчёта, и ещё продолжается закулисная корректировка курса.

Ситуация в Украине и падение курса йены привели к ряду повышений цен на продукты питания и предметы первой необходимости, которые напрямую бьют по потребителям. Базовая политика правительства в области экономического и финансового управления, одобренная Кабинетом министров в июне, включает такое заявление: «Мы стремимся как можно скорее повысить средневзвешенную минимальную заработную плату до 1000 йен или выше». Однако минимальная заработная плата фактически превышает 1000 йен только в трёх префектурах – это Токио (1072 йены), Канагава (1071 йена) и Осака (1023 йены). Оплата в диапазоне 950–999 иен применяется только в пяти префектурах с крупными городами – Сайтама, Тиба, Айти, Киото и Хёго, а в остальных 28 префектурах она находятся в диапазоне 800-900 йен.

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