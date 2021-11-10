В Японии обсуждают план использования 30 трлн йен на стимулирование экономики
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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Японское правительство и правящий блок рассматривают бюджетные расходы на сумму более 30 триллионов йен для реализации мер экономического стимулирования, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Мы рассматриваем экономические меры, которые будут достаточными по характеру и по масштабам», – заявил премьер-министр Кисида Фумио Совету по экономической и фискальной политике.
Правительство и правящий лагерь намерены подготовить 19 ноября экономический пакет для восстановления японской экономики после пандемии COVID-19 и поддержать усилия Кисиды по достижению благоприятного цикла роста и перераспределения богатства.
Пакет будет включать в себя раздачу пособий в размере 100 000 йен лицам в возрасте 18 лет и младше, а также нуждающимся домохозяйствам, и бонусные пункты для владельцев карточек социального обеспечения и налоговых удостоверений My Number.
Экономические меры также будут включать повышение заработной платы медсестёр, нянек и воспитателей, и расширение налоговых льгот для компаний, которые повышают заработную плату сотрудников. Будет создан фонд для поддержки строительства заводов по производству полупроводников в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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