В Японии второй год подряд снижаются доходы работников частных компаний: исследование Национального налогового управления

Из-за кризиса коронавируса уменьшились суммы ежегодных премий, а средняя зарплата в частном секторе второй год подряд снижается. Однако ещё более серьёзным является тот факт, что уровень зарплат застрял на одном уровне уже на протяжении тридцати лет. Премьер-министр Кисида Фумио во время предвыборной кампании в борьбе за пост президента правящей Либерально-демократической партии выступил с программой удвоения доходов. Наступит ли время, когда зарплаты снова начнут расти?

Согласно исследованию заработной платы в частном секторе, проведенному Национальным налоговым управлением, средняя заработная плата работников частных компаний в 2020 году составила 4,331 млн йен, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году, снижение наблюдается второй год подряд.

Снижение проявилось в том, что, хотя сумма зарплат и надбавок увеличилась на 0,7% до 3,685 млн йен, средний размер ежегодных премий (бонусов) составил 646 тыс. йен, что на 8,1% ниже, чем в предыдущем году. Бонусы снизились в широком спектре отраслей, в основном в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, которые были вынуждены приостановить работу или сократить рабочее время из-за распространения коронавирусной инфекции, что привело к сокращению доходов индустрии.

Скорость уменьшения бонусов, особенно подверженных влиянию экономики, была второй по величине после 2009 года, когда кризис Lehman Brothers вызвал снижение на 13,2% по сравнению с предыдущим годом.

Разница в средней заработной плате между постоянными работниками и теми, кто работает на непостоянной основе – работающими неполный рабочий день и командированными работниками – составила 3,195 млн йен. Разница в средней зарплате между мужчинами и женщинами составила 2,396 йен, разница остаётся очень большой.

После резкого падения в 2009 году средняя заработная плата умеренно восстанавливалась и в 2018 году вернулась к докризисному уровню, существовавшему до кризиса Lehman Brothers. Однако, если посмотреть на долгосрочную статистику за 30 лет, то она ещё не достигла уровня второй половины 1990-х годов.

Средняя заработная плата постоянных и непостоянных работников, мужчин и женщин

Постоянные работники 4 957 000 йен Женщины 2 926 000 йен Непостоянные работники 1 762 000 йен Мужчины 5 322 000 йен

Источник: Национальное налоговое управление Японии

Фотография к заголовку: PIXTA

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