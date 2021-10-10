В Японии второй год подряд снижаются доходы работников частных компаний: исследование Национального налогового управления

В Японии второй год подряд снижаются доходы работников частных компаний: исследование Национального налогового управленияЭкономика Общество
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Согласно исследованию заработной платы в частном секторе, проведенному Национальным налоговым управлением, средняя заработная плата работников частных компаний в 2020 году составила 4,331 млн йен, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году, снижение наблюдается второй год подряд.
Снижение проявилось в том, что, хотя сумма зарплат и надбавок увеличилась на 0,7% до 3,685 млн йен, средний размер ежегодных премий (бонусов) составил 646 тыс. йен, что на 8,1% ниже, чем в предыдущем году. Бонусы снизились в широком спектре отраслей, в основном в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, которые были вынуждены приостановить работу или сократить рабочее время из-за распространения коронавирусной инфекции, что привело к сокращению доходов индустрии.
Скорость уменьшения бонусов, особенно подверженных влиянию экономики, была второй по величине после 2009 года, когда кризис Lehman Brothers вызвал снижение на 13,2% по сравнению с предыдущим годом.
Разница в средней заработной плате между постоянными работниками и теми, кто работает на непостоянной основе – работающими неполный рабочий день и командированными работниками – составила 3,195 млн йен. Разница в средней зарплате между мужчинами и женщинами составила 2,396 йен, разница остаётся очень большой.
После резкого падения в 2009 году средняя заработная плата умеренно восстанавливалась и в 2018 году вернулась к докризисному уровню, существовавшему до кризиса Lehman Brothers. Однако, если посмотреть на долгосрочную статистику за 30 лет, то она ещё не достигла уровня второй половины 1990-х годов.
Средняя заработная плата постоянных и непостоянных работников, мужчин и женщин
|Постоянные работники
|4 957 000 йен
|Женщины
|2 926 000 йен
|Непостоянные работники
|1 762 000 йен
|Мужчины
|5 322 000 йен
Источник: Национальное налоговое управление Японии
Фотография к заголовку: PIXTA
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