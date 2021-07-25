Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии вырастет до 930 йен

Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии вырастет до 930 йенЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительственный подкомитет согласился предложить повысить среднюю минимальную почасовую заработную плату в Японии в 2021 финансовом году на 28 йен, до 930 йен. Предложение подкомитета Центрального совета по минимальной заработной плате Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения определит самое большое увеличение заработной платы с 2002 финансового года, когда в стране начали регулировать минимальную почасовую оплату. Самая низкая ставка в 792 йены в час в префектурах Акита, Тоттори, Симанэ, Коти, Сага, Ойта и Окинава вырастет до 820 йен, и в стране не останется регионов со ставкой ниже 800 йен.
В Базовой политике реформы экономического и налогового управления, принятой решением кабинета министров в июне, правительство объявило цель в 1000 йен в качестве средней почасовой минимальной заработной платы по всей стране. Эта цель должна быть достигнута как можно скорее, исходя из показателей бизнеса до появления COVID-19, и она определила планируемый рост на текущий год. Малые и средние предприятия, выживающие в условиях пандемии, настаивали на сохранении нынешнего положения, но правительство намерено повысить заработную плату.
После отчета подкомитета министерства новые нормы минимальной заработной платы должны вступить в силу примерно в октябре, после чего будут принимать решения об уровне повышения в отдельных префектурах.
Минимальная заработная плата наиболее высока в префектурах с высокой степенью урбанизации, она превышает 1000 йен в Токио и Канагаве и 900 йен в Сайтаме, Тибе, Сидзуоке, Айти, Миэ, Осаке, Киото и Хёго. Наоборот, в регионах Тохоку, Сикоку и Кюсю минимальная заработная плата во многих префектурах по-прежнему менее 850 йен, то есть этим регионам ещё далеко до достижения целевого среднего показателя по стране в 1000 йен.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски
- Нехватка рабочей силы в Японии: почасовая оплата достигла рекордной отметки
- В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рук
- Обзор рынка труда и занятости: количество пожилых работников превысило 8 миллионов
- Чувствует ли молодёжь в Японии неравенство в образовании? Результаты опроса
- Почему японской молодёжи трудно создать семью? Расслоение в обществе продолжается
- Жизнь без мечты и надежды на лучшее будущее: 18-летние в Японии, проблемы «почти взрослых» несовершеннолетних
- Около 40% молодых японцев хотели бы выходить на пенсию в возрасте 65 лет или раньше
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- В Японии в период выходных конца апреля и начала мая (Золотой недели) продолжались мероприятия по поддержке нуждающихся
- Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся
- Коронавирус и одинокие матери: потеря работы, доходов и «беспомощность» в режиме чрезвычайной ситуации
- Инициатива «столовых для взрослых» проливает свет и на причины детской бедности
- Детская бедность в Японии: тяжёлое наследие «мифа о равенстве»
- Мать-одиночка в Японии
- Бедность и расслоение общества в Японии: проблемы и решения
- Непостоянная занятость в Японии: больше 40% рынка труда
- Трущобы Йокогамы: бездомные и социальная политика в Японии
- Дефляция заработной платы и ностальгия по докризисным временам
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- В Японии около миллиона затворников-хикикомори
- Многие пожилые люди в Японии поддерживают разрешение работать до 70 лет
- Система повторного найма и проблемы трудоустройства людей старше 60-ти
- Феномен SNEP: в Японии увеличивается количество одиноких безработных