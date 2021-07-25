Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии вырастет до 930 йен

Средняя почасовая минимальная заработная плата в Японии вырастет на рекордные 28 йен, что наверняка порадовало работников, но встревожило владельцев бизнеса, старающихся сохранить предприятия в условиях кризиса коронавируса.

Правительственный подкомитет согласился предложить повысить среднюю минимальную почасовую заработную плату в Японии в 2021 финансовом году на 28 йен, до 930 йен. Предложение подкомитета Центрального совета по минимальной заработной плате Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения определит самое большое увеличение заработной платы с 2002 финансового года, когда в стране начали регулировать минимальную почасовую оплату. Самая низкая ставка в 792 йены в час в префектурах Акита, Тоттори, Симанэ, Коти, Сага, Ойта и Окинава вырастет до 820 йен, и в стране не останется регионов со ставкой ниже 800 йен.

В Базовой политике реформы экономического и налогового управления, принятой решением кабинета министров в июне, правительство объявило цель в 1000 йен в качестве средней почасовой минимальной заработной платы по всей стране. Эта цель должна быть достигнута как можно скорее, исходя из показателей бизнеса до появления COVID-19, и она определила планируемый рост на текущий год. Малые и средние предприятия, выживающие в условиях пандемии, настаивали на сохранении нынешнего положения, но правительство намерено повысить заработную плату.

После отчета подкомитета министерства новые нормы минимальной заработной платы должны вступить в силу примерно в октябре, после чего будут принимать решения об уровне повышения в отдельных префектурах.

Минимальная заработная плата наиболее высока в ​​префектурах с высокой степенью урбанизации, она превышает 1000 йен в Токио и Канагаве и 900 йен в Сайтаме, Тибе, Сидзуоке, Айти, Миэ, Осаке, Киото и Хёго. Наоборот, в регионах Тохоку, Сикоку и Кюсю минимальная заработная плата во многих префектурах по-прежнему менее 850 йен, то есть этим регионам ещё далеко до достижения целевого среднего показателя по стране в 1000 йен.

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