Средняя заработная плата женщин в Японии достигла рекордного уровня

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Токио, 25 марта (Jiji Press). Средняя месячная заработная плата женщин на постоянных должностях в Японии в 2021 году составила 253 600 йен, достигнув самого высокого уровня с момента появления сопоставимых данных в 1976 году, как показал опрос министерства труда.

Средняя заработная плата женщин без учета сверхурочной работы и других дополнительных компенсаций выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, увеличиваясь восьмой год подряд, что отражает увеличение числа женщин на руководящих должностях.

Между тем, средняя заработная плата работников-мужчин упала на 0,5% до 337 200 йен, а средняя заработная плата всех сотрудников снизилась на 0,1% до 307 400 йен.

Отношение средней заработной платы работающих женщин к средней заработной плате мужчин составляло 75,2 к 100, при этом показатель работающих женщин увеличился на 0,9, что свидетельствует о самом узком разрыве в заработной плате между мужчинами и женщинами за всю историю наблюдений.

Разрыв в оплате труда между постоянными и непостоянными работниками также был наименьшим с момента начала сбора сопоставимых данных в 2005 году: средняя месячная заработная плата составила 323 400 йен для постоянных работников, что на 0,2% меньше, и 216 700 йен для непостоянных работников, что на 0,9% больше.

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