Правительство Японии составило список неосознанных гендерных предубеждений

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Кабинет министров Японии составил контрольный список неосознанных предубеждений и сборник примеров, чтобы помочь повысить осведомленность общественности о неосознанных предубеждениях по признаку пола на рабочем месте и дома.

Кабинет министров надеется, что опубликованные в Интернете материалы будут широко использоваться местными органами власти, частными компаниями и школами.

В ходе опроса, проведенного Кабинетом министров в августе, 76,3% респондентов показали наличие неосознанных предубеждений – и у мужчин, и у женщин проявляются стереотипы, такие как «мужчины должны работать» и «женщины должны заниматься домашним хозяйством».

В контрольном приводятся 23 различных утверждения, в том числе, например, «переговоры по крупному бизнесу должны вести мужчины» и «женщины должны заботиться о своих родителях».

Считается, что человек, который согласен с одним из таких утверждений, имеет неосознанные предубеждений.

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