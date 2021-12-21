Правительство Японии составило список неосознанных гендерных предубеждений
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 декабря (Jiji Press). Кабинет министров Японии составил контрольный список неосознанных предубеждений и сборник примеров, чтобы помочь повысить осведомленность общественности о неосознанных предубеждениях по признаку пола на рабочем месте и дома.
Кабинет министров надеется, что опубликованные в Интернете материалы будут широко использоваться местными органами власти, частными компаниями и школами.
В ходе опроса, проведенного Кабинетом министров в августе, 76,3% респондентов показали наличие неосознанных предубеждений – и у мужчин, и у женщин проявляются стереотипы, такие как «мужчины должны работать» и «женщины должны заниматься домашним хозяйством».
В контрольном приводятся 23 различных утверждения, в том числе, например, «переговоры по крупному бизнесу должны вести мужчины» и «женщины должны заботиться о своих родителях».
Считается, что человек, который согласен с одним из таких утверждений, имеет неосознанные предубеждений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Гендерное неравенство в Японии: среди президентов компаний женщин менее 10%
- Гендерное неравенство в политической сфере: 10% законодателей и 20% политических репортёров – женщины
- В Японии вводят гендерно нейтральную школьную форму
- Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное отставание в политической сфере
- Рекордно низкое 121-е место Японии в рейтинге гендерного равенства: отставание в политической и экономической сфере
- Президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро пообещал положить конец спорам и уйдёт в отставку, как сообщают источники
- Президент Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро выступил с сексистским заявлением
- Позор Японии: дискриминация по гендерному признаку в Токийском медицинском университете
- Слишком мало женщин среди докторов: Япония последняя в рейтинге ОЭСР
- Гендерный состав японского парламента – на 20 лет позади планеты всей
- Гендерное неравенство в Японии в 2015 году
- Женщины в статьях nippon.com