Примерно 50% компаний в Японии стремятся повысить заработную плату: проблема нехватки рабочих рук сохраняется

Примерно 50% компаний в Японии стремятся повысить заработную плату: проблема нехватки рабочих рук сохраняетсяЭкономика Политика Общество
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В ходе опроса мнения руководства компаний, проведенного аналитическим центром Teikoku Databank с 12 по 15 ноября (релевантные ответы получены от 1615 компаний), на вопрос о планах повышения заработной платы в 2022 финансовом году (с апреля 2022 года по март 2023года) 48,6 % компаний ответили, что планируют повышение.
Премьер-министр Кисида Фумио объявил курс на достижение благоприятного для экономики цикла роста производства и распределения благ и заявил о том, что будет проводить политику расширения налоговых льгот для компаний, повышающих заработную плату. В ответ на эту тенденцию 80% компаний выразили желание повысить заработную плату, в том числе 8,5% сообщили, что повысят, если налоговые льготы будут существенными, и 22,3% заявили, что обдумают вопрос повышения заработной платы исходя из размеров налоговых льгот.
Среди ответивших, что планируют повышение оплаты труда независимо от диапазона размеров налоговых льгот, 53,6% были крупными компаниями, 47,9% – малыми и средними, то есть доля компаний любых размеров примерно одинакова. При этом 37,6% микропредприятий признались в том, что имеют относительно слабую финансовую базу.
Teikoku Databank отмечает, что предпосылкой намерения повысить заработную плату является ощущение нехватки рабочей силы, которое было смягчено влиянием кризиса нового коронавируса, но снова усиливается; удержание сотрудников и заполнение рабочих мест становится важной проблемой.
Фотография к заголовку: PIXTA
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