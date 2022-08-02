Японская правительственная комиссия согласилась на повышение минимальной заработной платы на 31 йену

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Правительственная комиссия Японии согласилась призвать к повышению средневзвешенной минимальной почасовой оплаты труда в стране на 31 йену, или 3,3%, в 2022 финансовом году. Этот шаг делается, вероятно, с учётом роста цен.

Подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате, который консультирует министра труда, повысит среднюю минимальную заработную плату до 961 йены в час.

Повышение на 31 йену выше, чем цель предыдущего года в 28 йен, которая была самой большой с 2002 финансового года, когда Япония начала измерять минимальную заработную плату на почасовой основе.

Подкомитет представит свои рекомендации по этому вопросу министру труда Гото Сигэюки 2 августа.

На основании рекомендации, которая потребует от каждой префектуры повысить минимальную почасовую заработную плату на 30 или 31 йен, префектуры примут решение о своих повышениях для введения новой минимальной заработной платы в октябре.

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