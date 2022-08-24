Минимальная заработная плата вырастет выше рекомендованного правительством уровня в 22 из 47 префектур Японии

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Токио, 23 августа (Jiji Press). Минимальная почасовая оплата труда в 2022 финансовом году вырастет выше рекомендованного правительством уровня в 22 из 47 префектур Японии, сообщило министерство труда.

Ни в одной из 47 не отказались от повышения на рекомендуемую суму в 30-31 йен в условиях резкого роста цен на предметы первой необходимости и многие другие товары.

Средневзвешенная минимальная заработная плата по стране составляет 961 йен, что на 31 йен больше, чем в предыдущем году. Новые нормы минимальной заработной платы вступят в силу 1 октября или позже.

Префектуры Коти и Окинава с самой низкой минимальной почасовой заработной платой в размере 820 йен, планируют повышение на 33 йены до 853 иен.

В шести префектурах, включая Эхимэ и Сага, где минимальная заработная плата составляет 821 йену, она вырастет на 32 йены до 853 йен. Минимальная заработная плата вырастет на 33 йены до 854 йен в Иватэ и Тоттори.

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