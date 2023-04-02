В Японии в 2022 году средняя заработная плата достигла рекордной отметки, гендерный разрыв в оплате труда сокращается

Согласно базовому исследованию структуры заработной платы, у работников, занятых полный рабочий день, зарплата была рекордно высокой. Повысились темпы роста оплаты труда для женщин, хотя по-прежнему сохраняется ощутимый гендерный разрыв.

Согласно Базовому исследованию структуры заработной платы, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, среднемесячная заработная плата работников, занятых полный рабочий день, в 2022 году выросла на 1,4% по сравнению с предыдущим годом до 311 800 йен, это самый высокий показатель с 1976 года, когда начали собирать такую статистику.

У женщин зарплата увеличилась на 2,1% до 258 900 йен, у мужчин – на 1,4% до 342 000 йен. Считается, что рост заработной платы женщин связан с увеличением числа женщин на руководящих должностях. Гендерный разрыв в заработной плате определяется показателем, указывающим уровень оплаты по сравнению со средней зарплатой мужчин, принятой за 100, и в 2022 году он составил 75,7. Рекордный минимум гендерного разрыва наблюдается второй год подряд, но он по-прежнему велик.

Глядя на возрастную кривую заработной платы у мужчин и женщин, заработная плата с возрастом увеличивается, достигая пика в возрасте 55-59 лет, после чего идёт на спад, и на пике разница в средней заработной плате составляет 127 000 йен.

Рост зарплаты зависит и от размеров компаний – в то время как в крупных компаниях оплата труда увеличилась на 2,5% до 348 300 йен, в средних она выросла на 1,1% до 303 000 йен, а в малых – на 1,6% до 284 500 йен. По префектурам самая высокая средняя заработная плата была в Токио (375 500 йен), далее следуют Канагава (335 600 йен) и Осака (330 900 йен). Самая низкая зарплата зарегистрирована в префектуре Аомори (247 600 йен).

Исследование проходило в июле 2022 года, оценивался уровень зарплаты за июнь 2022 года. В общей сложности опрошено 78 589 компаний по всей стране, доля релевантных ответов составила 70,5%.

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