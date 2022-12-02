Японская конфедерация профсоюзов разработает план требований повышения заработной платы на 5%
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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго) формализовала план потребовать повышения заработной платы примерно на 5% на весенних переговорах между профсоюзами и руководством, которые состоятся в следующем году.
Отмена целевого показателя шкалы заработной платы и регулярного роста заработной платы на примерно 4%, установленного для переговоров на 2022 год, направлена на то, чтобы заработная плата соответствовала росту цен, вызванному быстрым обесцениванием йены и другими факторами, которые сказываются на финансах домохозяйств. Целевой показатель повышения заработной платы оставался на уровне около 4% с 2016 года.
Решение Рэнго было принято на дневном заседании центрального комитета, состоявшемся в Ураясу, префектура Тиба, восточнее Токио.
В частности, Рэнго планирует добиваться увеличения заработной платы примерно на 3 процента по сравнению с примерно 2 процентами, требуемыми в последние годы, и делает запрос на повышение шкалы заработной платы 10-й год подряд.
Однако даже если запрос на 2023 год будет удовлетворён, темпы роста заработной платы могут не догнать темпы роста цен после того, как основной индекс потребительских цен в стране, который исключает зачастую неустойчивые цены на свежие продукты, в октябре вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом, то есть растёт быстрее, чем повышение шкалы заработной платы, которого добивается Рэнго.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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