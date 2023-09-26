Новые экономические меры по распределению плодов роста: премьер-министр Кисида Фумио
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио сказал, что новые экономические меры, которые японское правительство планирует завершить к концу октября, как ожидается, справедливо распределят плоды экономического роста и будут способствовать переходу от экономики, сокращающей расходы.
Кисида сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра, что правительство незамедлительно подготовит дополнительный бюджет на 2023 финансовый год после разработки новых экономических мер.
Япония «перейдёт на новый экономический этап посредством различных льгот, налоговых мер и снижения бремени социального обеспечения», отметил Кисида.
О возможности роспуска Палаты представителей для досрочных выборов премьер-министр заявил: «Я сосредоточусь на вопросах, которые нельзя оставить без внимания. Ни о чём другом я сейчас не думаю».
Кисида сказал, что запланированные экономические меры основаны на пяти основных направлениях: мерах по защите повседневной жизни людей от роста цен, поддержке устойчивого роста заработной платы и доходов, а также регионального экономического роста, содействию внутренним инвестициям для повышения потенциала роста, реформированию общества для преодоления экономического кризиса, сокращения населения страны, а также обеспечении безопасности населения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии в 2022 году средняя заработная плата достигла рекордной отметки, гендерный разрыв в оплате труда сокращается
- Японская конфедерация профсоюзов разработает план требований повышения заработной платы на 5%
- Несмотря на призывы правительства, руководство компаний исходит из принципа «нет роста – нет повышения заработной платы»
- Минимальная заработная плата вырастет выше рекомендованного правительством уровня в 22 из 47 префектур Японии
- Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты за повышением цен?
- Японская правительственная комиссия согласилась на повышение минимальной заработной платы на 31 йену