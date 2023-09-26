Новые экономические меры по распределению плодов роста: премьер-министр Кисида Фумио

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио сказал, что новые экономические меры, которые японское правительство планирует завершить к концу октября, как ожидается, справедливо распределят плоды экономического роста и будут способствовать переходу от экономики, сокращающей расходы.

Кисида сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра, что правительство незамедлительно подготовит дополнительный бюджет на 2023 финансовый год после разработки новых экономических мер.

Япония «перейдёт на новый экономический этап посредством различных льгот, налоговых мер и снижения бремени социального обеспечения», отметил Кисида.

О возможности роспуска Палаты представителей для досрочных выборов премьер-министр заявил: «Я сосредоточусь на вопросах, которые нельзя оставить без внимания. Ни о чём другом я сейчас не думаю».

Кисида сказал, что запланированные экономические меры основаны на пяти основных направлениях: мерах по защите повседневной жизни людей от роста цен, поддержке устойчивого роста заработной платы и доходов, а также регионального экономического роста, содействию внутренним инвестициям для повышения потенциала роста, реформированию общества для преодоления экономического кризиса, сокращения населения страны, а также обеспечении безопасности населения.

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