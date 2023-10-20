Honda запустит в Токио беспилотные такси

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. заявила, что откроет службу беспилотного такси в центре Токио в 2026 году в партнёрстве с General Motors Co.

Это будет первый сервис в японской столице, использующий технологию беспилотного вождения 4-го уровня, обеспечивающую полностью автоматизированное вождение без водителя при определённых условиях.

Японский автопроизводитель планирует запустить службу беспилотных такси, используя десятки автомобилей, а позже увеличить парк примерно до 500 единиц. Компания рассматривает возможность расширения услуги на районы за пределами центрального Токио.

Honda создаст совместное предприятие с GM и GM Cruise, подразделением беспилотного вождения американского автопроизводителя, в первой половине 2024 года.

Японская компания уже ведет переговоры о сотрудничестве с существующими операторами такси Teito Motor Transportation Co. и Kokusai Motorcars Co.

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