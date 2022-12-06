Компания JR East вводит в эксплуатацию беспилотные автобусы в префектуре Мияги
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Сэндай, преф. Мияги, 5 декабря (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) запустила автономное автобусное сообщение в северо-восточной префектуре Мияги в связи с нехваткой водителей в условиях старения населения.
Автономные автобусы движутся с максимальной скоростью 60 километров в час, что является самым быстрым показателем среди таких автобусных служб в Японии.
В общей сложности четыре автобуса в день будут курсировать по бывшей железнодорожной линии, которая в 2012 году была преобразована в линию скоростного автобусного сообщения после того, как была повреждена во время землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Беспилотные автобусы ходят по 4,8-километровому участку между станциями Янаидзу и Рикудзэн-Ёкояма, где автобусы используют датчики для обнаружения магнитных маркеров, встроенных в дорогу.
5 декабря беспилотный автобус выехал из Рикудзэн-Ёкоямы около 11:10.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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