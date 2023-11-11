В 70% компаний такси сейчас занято меньше работников, чем 10 лет назад

К концу августа в Японии насчитывалось около 230 000 таксистов. В связи с ухудшением доходов, связанным с пандемией, за период с марта 2019 года численность сотрудников сократилась примерно на 20%. Когда общественная активность вернулась в норму и восстановился спрос, люди жалуются, что им трудно найти такси в туристических районах.

Пандемия коронавируса пошла на спад, ограничения на передвижение отменили, и спрос на поездки в целях туризма и бизнеса быстро растёт. В этих условиях всё серьёзнее чувствуется нехватка водителей такси. Согласно опросу аналитического центра Teikoku Databank, который касался тенденций изменения количества сотрудников в 2428 компаниях, занимающихся услугами такси и аренды транспорта с водителем в Японии, удалось выяснить, что 1691 компания, или 69,7%, имела меньше сотрудников, чем в 2013 году. Среди них в 352 компаниях (14,5%) наблюдалось снижение на 50% или более по сравнению с 2013 годом.

Самым высоким процент таксомоторных компаний, число сотрудников которых сократилось вдвое, оказался в префектурах Ибараки (29,2%), Кагава (29%) и Нара (25%). Даже в городских регионах, где спрос на услуги такси довольно высок, не так уж мало компаний, сократившихся вдвое – например, их 17,1% в префектуре Сайтама и 16,9% в префектуре Осака.

В 2020 году, в первый год пандемии коронавируса, более 80% таксомоторных компаний терпели убытки, но в 2022 финансовом году доля компаний с дефицитом снизилась до 46,7%. В настоящее время ситуация с доходами улучшается благодаря восстановлению спроса и повышению верхнего предела начальных тарифов. Однако возможностей для повышения заработной платы недостаточно, и решить проблему нехватки рабочей силы будет непросто, поскольку сложно привлечь обратно сотрудников, перешедших в другие компании той же отрасли или в другие отрасли из-за пандемии коронавирус, а новых молодых кандидатов не хватает.

Ширится дискуссия о плюсах и минусах отмены запрета на «райдшеринг», то есть перевозки пассажиров на индивидуальном частном транспорте за определённую плату водителями, которые не являются таксистами. Со стороны компаний такси высказывают опасения, что усиление конкуренции приведет к дальнейшему оттоку сотрудников, а также ссылаются на множество проблем с обеспечением безопасности пассажиров.

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