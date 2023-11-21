Почтовый перевозчик Yamato представляет грузовой самолет для решения проблемы нехватки водителей

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Нарита, префектура Тиба, 20 ноября (Jiji Press). Yamato Holdings Co. и Japan Airlines представили грузовой самолет, который японская компания по доставке посылок будет использовать для внутренних перевозок на дальние расстояния начиная с 11 апреля следующего года в связи с нехваткой водителей грузовых автомобилей.

Логотип Yamato в виде несущей котёнка чёрной кошки изображён на бортах самолета, показанного в международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба, недалеко от Токио.

Грузовой самолёт, эксплуатируемый Spring Japan, бюджетной авиакомпанией JAL, может перевозить до 28 тонн груза, что эквивалентно пяти-шести 10-тонным грузовикам. Yamato приобретёт три единицы по договору аренды.

Первоначально самолёт будет выполнять девять рейсов в день по четырём маршрутам, в том числе между Наритой и новым аэропортом Титосэ на Хоккайдо. Yamato планирует увеличить количество рейсов в день до 21, как только следующим летом все три самолёта будут введены в эксплуатацию.

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