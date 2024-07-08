Японские мопеды с объёмом двигателя до 50 куб. смс переживают кризис перед новыми правилами выбросов выхлопных газов

Новости

Токио, 5 июля (Jiji Press). Издавна любимые японцами мопеды гэнтяри с двигателем объемом до 50 куб. см теперь столкнулись с реальной угрозой исчезновения.

Продажи гэнтяри пошли на спад после появления новых вариантов транспорта, таких как велосипеды с электроприводом, а также из-за трудностей, с которыми столкнулись производители при адаптации своих моделей гэнтяри к новым более строгим нормам выбросов, которые будут введены в стране в ноябре следующего года.

Тяжёлая ситуация даже привела к тому, что крупнейший производитель таких мопедов, Honda Motor Co., задумался о возможности прекращения производства своей легендарной серии Super Cub.

В настоящее время единственными крупными производителями гэнтяри в Японии являются Honda, Yamaha Motor Co. и Suzuki Motor Corp.

В частности, Honda продала более 100 миллионов мопедов Super Cub с момента выпуска первой модели в 1958 году, причём эта серия транспортных средств известна как самый продаваемый мопед в мире. В Японии Super Cub стал популярным вариантом в почтовых и газетных службах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме