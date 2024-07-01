В докладе ООН выражается обеспокоенность по поводу нарушений прав на рабочих местах в Японии

Новости

Токио, 29 июня (Jiji Press). Рабочая группа ООН в недавнем докладе выразила обеспокоенность по поводу дискриминации и преследований на рабочем месте, которым подвергаются женщины, не-японцы, представители сексуальных меньшинств и другие лица в Японии.

Отмечая «важные достижения» Японии в этом вопросе, авторы доклада выразили обеспокоенность по поводу существенных трудностей в устранении глубоко укоренившихся вредных гендерных и социальных норм, таких как гендерный разрыв в оплате труда и продолжительный рабочий день.

Рабочая группа составила отчет после интервью с представителями правительства, компаний, профсоюзов и других во время визита в Японию летом прошлого года. Отчёт был представлен на текущей сессии Совета по правам человека в Женеве.

В докладе говорится, что системные проблемы с правами человека в бизнесе Японии не решаются в достаточной степени. «Существует острая необходимость полностью разрушить структуры неравенства и дискриминации в отношении групп риска», таких как женщины, пожилые люди, дети и люди с ограниченными возможностями, говорится в докладе.

В докладе также призвали страну активизировать усилия по решению этой проблемы в регионах и на небольших предприятиях, а также создать независимый институт по правам человека для более эффективного содействия доступу к эффективным средствам правовой защиты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме