Японский учёный Сагава Масато стал обладателем Европейской премии изобретателей
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Париж, 9 июля (Jiji Press). Японский учёный Сагава Масато, который изобрёл неодимовые магниты, признанные самыми сильными постоянными магнитами в мире, стал лауреатом Европейской премии изобретателей 2024 года, сообщило Европейское патентное ведомство, организатор премии.
80-летний Сагава, советник японской компании Daido Steel Co., стал победителем в категории неевропейских стран.
«Для меня большая честь получить эту награду, – сказал Сагава на церемонии, состоявшейся на Мальте. – Я надеюсь, что эта награда поможет молодым людям, которые стремятся стать материаловедами, осознать, насколько полезными могут быть для общества исследования и разработки в области материаловедения и технологий, и что она послужит для них стимулом».
Неодимовые магниты используются для улучшения работы смартфонов, бытовой техники и медицинских приборов.
Европейская премия изобретателей была учреждена в 2006 году. Японский учёный Ёсино Акира, разработчик литий-ионных аккумуляторов, получил награду в 2019 году, а в том же году получил Нобелевскую премию по химии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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