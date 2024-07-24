Согласно прогнозам, Япония может выиграть 13 золотых медалей на Олимпиаде в Париже

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Париж, 23 июля (Jiji Press). По прогнозам, Япония завоюет в общей сложности 47 медалей, в том числе 13 золотых, на Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые откроются 26 июля, как сообщила американская информационная компания Gracenote Inc.

Общее количество наград и золотых медалей Японии будет ниже рекордных показателей в 58 и 27 соответственно, установленных на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Согласно окончательному прогнозу Gracenote, Китагути Харука и Эмура Мисаки, как ожидается, выиграют золотые медали в метании копья и фехтовании на саблях среди женщин соответственно.

Икэда Коки, как предсказывают, победит в мужской ходьбе на 20 км. Месяц назад от него не ожидали призового места.

В дзюдо Абэ Хифуми, как ожидается, выиграет свой второй подряд олимпийский титул в мужской категории до 66 кг, а его младшая сестра Ута, победившая в женской категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио, как ожидается, завоюет серебро.

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