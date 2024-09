Японский оператор сети круглосуточных магазинов Seven & i заявляет, что предложение Couche-Tard недооценивает компанию

Новости

Токио, 6 сентября (Jiji Press) -- Компания Seven & i Holdings Co. заявила, что сообщила канадской Alimentation Couche-Tard Inc., предложившей приобрести японского ритейлера, что это предложение значительно недооценивает корпоративную стоимость компании.

Предложение о покупке всех находящихся в обращении акций Seven & i по цене 14,86 долларов за штуку «грубо недооценивает» внутреннюю стоимость компании и возможности для раскрытия этой стоимости, заявила компания.

Seven & i сообщила в письме, адресованном канадской фирме, что «предложение не учитывает должным образом множественные и значительные проблемы» с точки зрения антимонопольного законодательства США.

Совет директоров японской компании «единогласно пришел к выводу... что предложение не отвечает интересам» акционеров Seven & i и других заинтересованных сторон, говорится в заявлении.

Компания сообщила, что этот вывод был сделан на основе рекомендации специального комитета независимых внешних директоров, который Seven & i создала для рассмотрения предложения.

