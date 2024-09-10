Сериал «Сёгун» завоевал рекордные 14 премий «Эмми»

Новости

Кремниевая долина, 8 сентября (Jiji Press). «Сёгун», телевизионный сериал, действие которого происходит в феодальной Японии, объявлен ​​победителем в 14 из 16 номинаций на церемонии вручения премии Creative Arts Emmy Awards, что является рекордом для одного сериала за один сезон.

Высшие награды американской телеиндустрии, полученные сериалом на канале FX, включают в себя награды за костюмы, грим и операторскую работу.

Премия «Эмми» в области творческих искусств за художественные и технические достижения была вручена перед главной церемонией вручения премии «Эмми» 15 сентября.

В этом году «Сёгун» был номинирован на рекордные 25 наград, среди номинантов в категориях «лучший драматический актёр» и «лучшая актриса» были Санада Хироюки и Саваи Анна. Асано Таданобу и Хира Такэхиро вошли в список номинантов на звание «лучший актёр второго плана».

Основанный на одноименном романе Джеймса Клавелла фильм «Сёгун» повествует о борьбе за власть в Японии в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме