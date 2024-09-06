Манга «Сэнгоку»: знакомство с увлекательными событиями из истории Японии как прелюдия к просмотру захватывающего сериала «Сёгун»

Манга как окно в японскую культуру

Популярный во всём мире сериал «Сёгун» повествует о битве за звание сёгуна между самураями в Японии в конце периода Сэнгоку. Известная манга «Сэнгоку» в деталях воссоздаёт образы этих самураев. Сериал с кровопролитными битвами помогает представить подлинный облик самураев, посвятивших сражениям всю свою жизнь.

История о самураях, покорившая весь мир

Исторический сериал «Сёгун» производства компании FX, являющейся дочерним предприятием Уолта Диснея, стал мировым хитом. На 76-й церемонии вручения премии «Эмми» он номинировался в 25 основных номинациях, включая «Лучший фильм», а сыгравший главную роль Санада Хироюки стал кандидатом на лучшую мужскую роль.

Сериал поставлен по одноимённому роману британского писателя Джеймса Клавелла, написанном в 1975 году. Действие романа происходит в 1600 году в Японии. Попавший в Японию английский моряк Джон Блэкторн описывает жестокую борьбу за власть среди самураев, разыгрывающуюся перед его глазами.

Очутившись в Японии, Джон Блэкторн встречается с феодалом Торанагой Ёсии. И Торанага, и Блэкторн, и служившая его переводчицей Тода Марико являются вымышленными персонажами, однако они созданы на основе реальных людей, а сюжет сериала тесно переплетается с подлинными историческими событиями.



Санада Хироюки, исполнивший роль Торанаги, на мероприятии в театре Академии. Сериал «Сёгун» набрал 9 миллионов просмотров всего за 6 дней после глобальной премьеры (13 февраля 2024 года, Лос-Анжелес, фото AFP/Jiji Press)

Борьба за власть между императором и самураями

С древних времён правителем Японии является император. Однако в Средние века среди феодалов-первопроходцев, осваивающих новые земли, появился класс самураев, лидер которых захватывает власть в свои руки. Это случилось во второй половине XII века. Император дважды вступает в бой с сёгуном и в XIV веке возвращает себе власть. Впоследствии самурай Асикага Такаудзи выступает против императора и сам становится сёгуном. Япония вновь оказывается под управлением самураев. В XV веке бакуфу Асикага раздирают внутренние конфликты, и в Японии начинается эпоха Сэнгоку – период войн между феодалами.

Действие первого сезона сериала «Сёгун» происходит в конце эпохи Сэнгоку. Торанага, историческим прототипом которого является Токугава Иэясу, становится сёгуном и прекращает войну.

Кодекс чести самураев в «Сёгуне» основан на принципе верности к своему господину, которому они поклялись в абсолютной преданности, и тесно связан с понятием судьбы. У каждого человека есть судьба. Если человеку судьбой предначертан конец, он может преодолеть судьбу, выбрав смерть самостоятельно. Ведущий к смерти ритуал называется «сэппуку».

В конце эпохи Сэнгоку, когда происходит действие сериала «Сёгун», образ самурая был рафинированным и основывался на неписанных правилах, однако в середине эпохи Сэнгоку самураи были более естественными и грубыми. Они следовали своим желаниям, а верность своему господину не была для них нерушимым правилом. Если самурай чувствовал себя недооценённым или считал своего хозяина некомпетентным, он отказывался ему служить. Самураи стремились найти место, где можно проявить свои способности и обрести славу. Они ценили настоящую жизнь и отличались вспыльчивым нравом. Реалии этой эпохи описаны в манге «Сэнгоку» Мияситы Хидэки, которая с 2004 года публиковалась в еженедельнике «Янгу магазин».



С июля по сентябрь 2019 года в замке Одавара проходила выставка оригинальных рисунков манги «Сэнгоку Гомбэй» (© Миясита Хидэки/«Коданся»)

Способы выживания в эпоху Сэнгоку

Главный герой манги – Сэнгоку Гомбэй Хидэхиса, уроженец провинции Мино (современная префектура Гифу). Это реальный исторический персонаж, и сюжет «Сэнгоку» развивается на основе исторических фактов.

Сэнгоку Гомбэй никогда не возглавлял крупные сражения и не становился лидером в политике. Он отважно сражался на поле боля, но отличался невнимательностью, из-за которой, например, мог пропустить приказ мимо ушей. В XVII веке его бы давно привлекли к ответственности за ошибки и ему пришлось бы совершить сэппуку. Однако действие сериала происходит в XVI веке, в разгар эпохи Сэнгоку.

Сэнгоку Гомбэй совершает ужасные ошибки, но не сдаётся. Он способен выстоять в самой сложной ситуации. К тому же он не только совершает ошибки, но и добивается значительных результатов. Ему удаётся подняться до ранга даймё, и он превращается в человека, который лучше других умеет брать реванш.



Портрет Сэнгоку Гомбэя Хидэхисы, созданный в эпоху Эдо (фото предоставлено городом Тоёока из архива семьи Сэнгоку)

Сначала Сэнгоку был вассалом рода Сайто, но впоследствии привлёк внимание противоборствующего военачальника Оды Нобунага (в сериале «Сёгун» – Курода Нобухиса) и, согласно историческим данным, попал в отряд Киноситы Токитиро (в сериале – Тайко), подчиняющегося Нобунаге. Киносита Токитиро происходил из семьи крестьянина и не принадлежал к классу самураев, однако Нобунага, оценив его талант, сделал его одним из военачальников рода Ода.

Клан Ода тоже не отличался высоким статусом. Ода Нобунага заполучил земли и стал феодалом благодаря собственному таланту. Некомпетентные люди на высоких постах постепенно сменялись более талантливыми людьми. Такой процесс победы низов над верхами получил название гэкокудзё.

Ода Нобунага: харизматичный лидер, стремившийся к объединению Японии

Ода Нобунага, живший в период воюющих княжеств, стремился объединить страну. Его многогранную личность можно сравнить с монархом Священной Римской империи Фридрихом II. Он быстро принял на вооружение ружьё и другое западное оружие и способствовал отделению солдат от крестьян. Нобунага проводил успешную экономическую политику и имел глобальное мышление. Кроме того, он обладал утончённым вкусом и использовал мягкую силу чайной церемонии на благо своего проекта по объединению страны. Нобунага был свободен от суеверий и отличался рационализмом. Встречавшийся с ним миссионер Луиш Фройш отмечал: «Он не верит ни в бессмертие души, ни в суд после смерти».

Нобунага игнорировал императора, сёгунов, религию и прочие традиционные авторитеты, выбрасывал использованных генералов и сжигал выступающие против него религиозные силы вместе с их прихожанами. В сериале «Сэнгоку» Нобунага изображён как чрезвычайно харизматичная личность, не способная при этом учитывать тонкости человеческих отношений.



Актёр Кимура Такуя в костюме Оды Нобунага приветствует публику во время Шествия кавалеристов Нобунаги на фестивале Гифу Нобунага (город Гифу, фото Jiji Press)

Против Нобунаги восстал самурай Акэти Мицухидэ. Он тоже не был выходцем из знатной семьи, а стал самураем благодаря своим заслугам. Однажды он напал на Нобунагу и убил его. Так Мицухидэ получил прозвище «цареубийцы» и стал самым известным предателем в истории Японии.

У Мицухидэ была дочь Хосокава Грация (в сериале «Сёгун» – переводчица Марико). Она вышла замуж за талантливого военачальника и ещё более выдающегося деятеля культуры Хосокаву Тадаоки (в сериале – Тода Хирокацу), однако убийство Нобунаги серьёзно изменило их судьбу.

Самурай имел право на смену господина, мог находиться в распоряжении нескольких хозяев, но предавать своего господина считалось бесчестным. Мицухидэ осмелился на предательство своего господина – великого харизматичного лидера, стремящегося объединить Японию. Чтобы защитить себя, Хосокаве нужно было убить свою жену, но он сумел спасти ей жизнь, заточив её глубоко в горах. Однако его любовь становится неистовой. Он убивает садовника только потому, что тот увидел жену, и демонстрирует жене его отрубленную голову. По легенде, Грация, увидев голову, невозмутимо продолжила принимать пищу. Отношения между супругами остыли и, возможно, Хосокава стремился решить эту проблему таким способом. Грация принимает христианство и совершает тайное крещение. Впоследствии она оказывается в Осакском замке в качестве заложницы, Хосокава отдаёт приказ её не выпускать, и Грация выбирает смерть.

Тоётоми Хидэёси – человек, объединивший страну

Человеком, сумевшим прекратить войну преемников после смерти Нобунаги и добившимся объединения Японии, стал начальник Сэнгоку Гомбэя по имени Киносита Токитиро, впоследствии – Тоётоми Хидэёси (в сериале – Тайко).

Нобунага был гением с оригинальным мышлением. Хидэёси был достаточно гениален, чтобы понимать и развивать идеи Нобунаги.



Ворота Отэмон, сохранившиеся на руинах замка Коморо, где Сэнгоку Гомбэй Хидэхиса правил в качестве первого главы княжества в эпоху Эдо (префектура Нагано, город Коморо, фото РIXTA)

Кем был Токугава Иэясу (в сериале – Торанага Ёсии), возглавивший страну после кончины Тоётоми Хидэёси? В манге «Сэнгоку» юный Иэясу предстаёт в образе игрока, ввязывавшегося в опасные поединки. Постепенно он становится достаточно могущественным, чтобы одержать победу над Хидэёси, однако считает Хидэёси более способным и демонстрирует готовность учиться. У него нет оригинальности Нобунаги или Хидэёси, но он хорошо учится и способен терпеливо ждать подходящего момента. Возможно, что человек, ставший окончательным победителем и занявший кресло сёгуна, действительно обладал качествами, которые представлены в манге «Сэнгоку».

Следует отметить, что Хидэёси, как и его преемник Иэясу, преследовал католических миссионеров. Результатом этого преследования стали репрессии в отношении христиан, показанные в фильме Мартина Скорсезе «Молчание».

Уже известно о планах создания второго и третьего сезонов сериала «Сёгун». Япония – это страна размером с Германию или одну из провинций Китая, но знание истории Японии сделает просмотр сериала «Сёгун» более захватывающим.

Фотография к заголовку: справа внизу: томик манги «Сэнгоку», публиковавшейся в еженедельнике «Янгу Магазин» издательства «Коданся» с 2004 по 2007 год, а также изданной в 15 томах. Она имеет продолжение – «Сэнгоку Тэнсёки», «Сэнгоку Итоки» и «Сэнгоку Гомбэй», общий тираж которых на момент завершения серии превысил 10 миллионов экземпляров. Фотография редакции Nippon.com