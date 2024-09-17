Сериал «Сёгун» завоевал рекордные 18 премий «Эмми»

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Лос-Анджелес, 15 сентября (Jiji Press). «Сёгун», сериал о феодальной Японии, в котором исполнителем главной роли и продюсером выступил Санада Хироюки, побил рекорд премии «Эмми» , известной как главная награда американского телевидения, по количеству побед за один сезон, получив 18 премий, в том числе одну за лучший драматический сериал, по данным организатора премии.

На 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе Санада был назван победителем премии «Эмми» в номинации «Лучший актёр драматического сериала» за роль в сериале «Сёгун», став первым японцем, удостоенным этой награды.

Саваи Анна получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая актриса» за свою роль в сериале, а режиссёр сериала Фредерик Э. О. Тойе получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру в драматическом сериале.

Ранее на церемонии вручения наград Creative Arts 8 сентября сообщалось, что сериал выиграл 14 премий «Эмми».

В своей речи после получения награды за выдающуюся драматическую деятельность Санада поблагодарил всех, кто участвовал в создании исторических драм, и сказал по-японски: «Страсть и мечты, которые я унаследовал от вас, пересекли океаны и границы».

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