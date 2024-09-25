В Лондоне открылась японская кулинарная школа, где обучают приготовлению настоящих японских блюд

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Лондон, 24 сентября (Jiji Press). В условиях всемирного бума традиционной японской кухни васёку Токийский колледж суси и васёку открыл школу в Лондоне.

По данным посольства Японии в Великобритании, это первое учебное заведение в Великобритании, которое обучает студентов настоящей японской кухне. Цель школы – популяризация васёку путём обучения людей с хорошим знанием японской кулинарной культуры.

Спустя более 10 лет после того, как васёку была добавлена ​​в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, у многих британцев сложилось хорошее впечатление о японской кухне – например, что она полезна для здоровья. Но в стране есть лишь ограниченное количество доступных ресторанов, где подают настоящие блюда васёку.

Лондонская школа предлагает шестимесячный курс, на котором обучают основным приёмам кулинарии, таким как использование кухонных ножей и приготовление супового бульона даси, а также краткие курсы по различным темам.

Сида Ёсихико (63 года), главный преподаватель лондонской школы, сказал, что важно знакомить с японской кухней людей среднего класса, чтобы популяризировать васёку. «Мы надеемся развивать рецепты васёку, в которых используются местные ингредиенты», – сказал Сида.

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