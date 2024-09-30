Новый лидер ЛДП Исиба может столкнуться с напряжённостью в отношениях с США

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Исиба Сигэру, недавно избранный президент правящей Либерально-демократической партии Японии, который почти наверняка станет премьер-министром, может столкнуться с напряжённостью в отношениях с Соединенными Штатами из-за его предложения о пересмотре двустороннего соглашения о статусе сил.

Хотя Исиба планирует сохранить альянс Японии и США в центре внешней политики своей страны, некоторые меры, предложенные им во время гонки за лидерство в ЛДП, могут вызвать раздражение Вашингтона. Ему также необходимо восстановить связи Японии с Китаем, которые зашли в тупик.

Япония и США совместно противостоят всё более гегемонистской деятельности Китая, вторжению России в Украину и ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи.

Исиба планирует укрепить альянс, но ему следует подготовиться к возможности возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, придерживавшегося изоляционистского подхода к политике под лозунгом «Америка прежде всего» после президентских выборов в США в ноябре.

На пресс-конференции 27 сентября Исиба выразил готовность реализовать меры, предложенные им на выборах в ЛДП, такие как пересмотр соглашения о статусе вооружённых сил Японии и США и создание азиатской версии НАТО.

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