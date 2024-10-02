Исиба избран новым премьер-министром Японии

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Токио, 1 октября (Jiji Press). Парламент Японии избрал Исибу Сигэру, нового президента правящей Либерально-демократической партии, премьер-министром в качестве преемника Кисиды Фумио.

67-летний Исиба заявил на инаугурационной пресс-конференции, что он планирует 9 октября распустить Палату представителей, важнейшую нижнюю палату парламента, для проведения всеобщих выборов 27 октября.

По его словам, выборы призваны «спросить людей, могут ли они доверять этому кабинету, или у них есть другие варианты».

«Мы будем проводить скромную, искреннюю и тёплую политику», – сказал он.

«Наше управление экономической и фискальной политикой будет отдавать приоритет преодолению дефляции, – сказал Исиба. – Мы будем поддерживать экономическую политику администрации Кисиды».

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