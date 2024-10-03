Возле рулёжной дорожки аэропорта Миядзаки произошёл взрыв авиабомбы времён Второй мировой войны

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Миядзаки, 2 октября (Jiji Press). Возле рулёжной дорожки в аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии была обнаружена дыра после взрыва, вызванного старым боеприпасом.

Силы самообороны ликвидировали последствия взрыва, который произошёл около 8 утра по местному времени. Пострадавших нет.

Международный аэропорт в городе Миядзаки использовался в качестве авиабазы Императорским флотом Японии, и в 2011 году там также были обнаружены старые снаряды.

Представительство министерства транспорта в аэропорту и другие источники сообщили, что в результате взрыва в асфальте возле рулежной дорожки образовалась яма размером около 7 метров в длину, 4 метра в ширину и метр в глубину.

Они добавили, что взрыв был вызван 500-фунтовой бомбой американского производства, и что причины взрыва неизвестны.

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