Исиба впервые совершит зарубежный дипломатический визит в Лаос

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Токио, 8 октября (Jiji Press). Новый премьер-министр Японии Исиба Сигэру совершит свой дипломатический дебют с трёхдневным визитом во Вьентьян, Лаос, 10 октября для участия в саммитах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Исиба, вступивший в должность 1 октября, 10 октября примет участие в саммите Япония-АСЕАН и встрече лидеров АСЕАН, Японии, Китая и Южной Кореи. 11 октября он примет участие в заседании Восточноазиатского саммита.

Ожидается, что региональные лидеры обсудят угрозы безопасности со стороны Северной Кореи и Китая.

«Это важные форумы, на которых собираются крупнейшие страны Индо-Тихоокеанского региона», – заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Татибана Кэйитиро, подчеркнув значимость участия премьер-министра в саммитах.

Исибу, возможно, попросят объяснить его предложение о создании азиатской версии НАТО – инициативу, которая вызвала переполох в Азии.

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