Исиба поручил ЛДП обсудить азиатскую структуру безопасности

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Токио, 9 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что он поручил своей правящей Либерально-демократической партии обсудить желательную структуру безопасности в Азии, подразумевая своё предложение об азиатской версии НАТО.

На пресс-конференции после роспуска Палаты представителей ранее в тот же день Исиба заявил, что такие обсуждения будут включать возможность пересмотра соглашения о статусе сил между Японией и США.

Исиба упомянул о нынешней сложной обстановке безопасности вокруг Японии, упомянув нарушения воздушного пространства Японии Китаем и Россией, а также запуски ракет Северной Кореей. «Я возглавлю усилия по дальнейшему обеспечению безопасности и стабильности региона», – сказал он.

Что касается регионального возрождения в Японии, премьер-министр заявил, что его правительство уже на этой неделе создаст новую целевую группу, которая к концу года выработает базовую концепцию по этому вопросу.

Между тем, Исиба сообщил, что в тот же день правительство создало комиссию из членов кабинета министров для обсуждения мер по улучшению обращения с военнослужащими Сил самообороны.

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