Американский морпех арестован в Окинаве за нападение на бывшую девушку

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Наха, префектура Окинава, 10 октября (Jiji Press) – На японском острове Окинава разгорается новый скандал с участием американских военных. 10 октября полиция города Урасоэ задержала 20-летнего морского пехотинца США, базирующегося в лагере Фостер, по подозрению в нападении на бывшую подругу. По данным полиции, подозреваемый отрицает обвинения, заявляя, что «всё это неправда».

Согласно обвинению, инцидент произошел 9 октября между 19:35 и 19:50 в доме потерпевшей, женщины в возрасте 20 лет, проживающей в городе Урасоэ префектуры Окинава. Подозреваемый предположительно обхватил шею женщины рукой, сжимая ее, а также хватал ее за руки. Пострадавшая не получила травм.

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