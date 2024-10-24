На выставке Osaka Expo представлен полноразмерный Gundam
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Осака, 23 октября (Jiji Press). Компания Bandai Namco Holdings Inc. представила в среду статую Gundam в «натуральную величину» на месте проведения Всемирной выставки 2025 года в японском городе Осака.
Модель RX-78F00/E Gundam высотой около 17 метров и весом около 49 тонн будет выставлена в «Павильоне Gundam Next Future» компании Bandai Namco, где посетители смогут окунуться в «мир, в котором жизнь в космосе стала обычным явлением», заявили в компании.
В павильоне, похожем на космопорт, связанном с популярным аниме-сериалом «Мобильный костюм Gundam», посетителям будет предложено переместиться «с Земли на космическую станцию с помощью орбитального лифта». В предлагаемом будущем мире мобильные костюмы, которые в сериале являются оружием, будут играть дружественную роль.
Совместно с павильоном компания Bandai Namco представит сопутствующую продукцию, включая пластиковые модели и фигурки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]