На выставке Osaka Expo представлен полноразмерный Gundam

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Осака, 23 октября (Jiji Press). Компания Bandai Namco Holdings Inc. представила в среду статую Gundam в «натуральную величину» на месте проведения Всемирной выставки 2025 года в японском городе Осака.

Модель RX-78F00/E Gundam высотой около 17 метров и весом около 49 тонн будет выставлена ​​в «Павильоне Gundam Next Future» компании Bandai Namco, где посетители смогут окунуться в «мир, в котором жизнь в космосе стала обычным явлением», заявили в компании.

В павильоне, похожем на космопорт, связанном с популярным аниме-сериалом «Мобильный костюм Gundam», посетителям будет предложено переместиться «с Земли на космическую станцию ​​с помощью орбитального лифта». В предлагаемом будущем мире мобильные костюмы, которые в сериале являются оружием, будут играть дружественную роль.

Совместно с павильоном компания Bandai Namco представит сопутствующую продукцию, включая пластиковые модели и фигурки.

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