Первый снег выпал на горе Фудзи: рекордно позднее выпадение первого снега за всю историю наблюдений

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Утром 7 ноября впервые в этом сезоне на горе Фудзи, самой высокой вершине Японии, была замечена снежная шапка. Это самая поздняя дата первого снега на Фудзи с момента начала исследований в 1894 году.

По данным метеорологического бюро в Кофу, префектура Яманаси, снег на вершине горы выпал на 36 дней позже обычного и на 33 дня позже, чем в прошлом году.

Предыдущие рекорды самого позднего появления первого снежного покрова были установлены в 1955 и 2016 годах, тогда снег появлялся 26 октября.

Позднее появление, по-видимому, отражает задержку смены времён года из-за более высоких, чем обычно, температур.

По данным метеорологического бюро Кофу, которое ежегодно отслеживает первый снежный покров с помощью визуальных наблюдений, дождь, который периодически шел у подножья горы с вечера 6 ноября до утра, на вершине превратился в снег.

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